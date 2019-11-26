Электронные визы увеличили число туристов из ЕС в Петербурге и Ленобласти на 16%

Санкт-Петербург, 26 ноября. Число европейцев, пересекающих российскую границу в пограничном пункте Нарва — Ивангород, увеличилось на 16% после введения электронных виз. Об этом сообщил генеральный консул Эстонии в Петербурге Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм.

После введения электронных виз с 1 октября текущего года турпоток из стран ЕС через погранпункт Нарва – Ивангород вырос на 16% по сравнению с октябрем прошлого года.

«Можно с уверенностью заявить, что электронные визы дают позитивный эффект. Лично я надеюсь, что этот рост продолжится», ― заявил Рейнтамм в комментарии «Петербургскому дневнику».

Генконсул отметил, что на начальном этапе нововведения наблюдается ряд характерных проблем ― некоторые туристы не могут попасть в Россию из-за невнимательности при заполнении документов. В целом же, введение электронных виз ― это позитивный шаг, уверен Рейнтамм.

Петербург и Ленинградская область с 1 октября присоединились к выдаче электронных виз для туристов из 53 стран. Подать заявку на электронную визу туристы могут на сайте министерства иностранных дел РФ. Такая виза разрешает перемещение только по Петербургу и Ленобласти и является бесплатной.

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