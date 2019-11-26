Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком будут отменены с 2020 года

Москва, 26 ноября. Российские власти с 1 января 2020 года отменят ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В документе уточняется, что мать или родственники ребенка, которые оформили выплаты ранее, будут получать их до окончания установленных сроков.

Компенсационные выплаты получали работающие матери или другие члены семьи, которые ухаживают за ребенком в возрасте 1,5-3 года, а также женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

Отметим, что в то же самое время российские власти со следующего года увеличат размер материнского капитала, проиндексировав его. Сумма поддержки семьям, которые воспитывают второго, третьего или последующих детей, будет увеличена с 453 до 466,6 тыс. рублей. При этом будут проиндексированы не только суммы по новым выдаваемым сертификатам, но и остаток средств по сертификатам, которые семьями уже частично использованы.

В правительстве подтвердили, что в бюджете есть средства для увеличения суммы материнского капитала. На эти цели в бюджете заложено 325 млрд рублей. Средства выделяет Пенсионный фонд России.