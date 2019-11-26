В Совфеде прокомментировали «общеевропейский подход» Германии к отношениям с Россией

Немцы должны созреть и осознать, что Германия самостоятельная держава в вопросе улучшения отношений с Россией, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам, сенатор Владимир Джабаров, комментируя заявление из Берлина о готовности выстраивать общеевропейский подход к Москве.

По словам главы МИД Германии Хайко Мааса, страна готова начать строить долгосрочный общеевропейский подход к России, но не через голову своих восточноевропейских соседей, сообщает РИА Новости.

Как подчеркнул Маас, выступая на открытии форума по внешней политике в Берлине, соседи Германии в Польше и Прибалтике могут быть уверены, что ФРГ всегда серьезно относилась к их потребностям в безопасности и будет делать это дальше.

«Мы готовы выстраивать долгосрочный общеевропейский подход к России, но мы будем делать это не через голову наших восточноевропейских соседей, а с учетом всего специфического опыта и их обоснованных стратегических интересов», — сказал немецкий политик, отметив, что для Германии в этом вопросе не будет отдельных путей.

Как утверждает Владимир Джабаров, такое заявление главы МИД Германии — хорошая новость, но Россия против того, чтобы ей ставили условия.

«Нам крайне не нравится, когда начинают ставить условия. Если они есть, то это плохо всегда. Понятно, что прибалтийские страны и Польша будут препятствовать прямому улучшению отношений России и Германии. Когда немцы созреют и осознают, что они все-таки самостоятельная держава и будут учитывать интересы самой страны, то они улучшат отношения с РФ, не оглядываясь ни на кого. А эти все заявления только лишь добрые намерения», — заявил Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей.

В Германии пытаются показать солидарность с общим внешнеполитическим курсом Евросоюза по отношению к России, говорит сенатор.

«Но мы не собираемся вбивать клинья между европейцами. Пусть каждый принимает решения самостоятельно. Мы никому не навязываем сотрудничество или партнерство», — объяснил собеседник ФАН.

При этом в Германии «знают лучше нас», что многое теряют из-за такой позиции, полагает Джабаров.

«Они теряют немало и поэтому все чаще об этом говорят. Их санкции по сути ничего не дали, кроме убытков», — добавил член Совфеда.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия нуждается в добрососедских отношениях с Россией, несмотря на наличие спорных вопросов. По словам Меркель, налаживание диалога с Россией находится интересах ФРГ. В феврале Меркель объяснила, почему Европа не заинтересована в разрыве отношений с Россией. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, она объяснила, что геостратегически европейские страны не имеют интереса в том, чтобы порвать все отношения с Москвой.

Отношения Москвы и Европы ухудшились на фоне событий 2014 года. Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.