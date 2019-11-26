Зеленский назвал «очень сложными» отношения Украины и России

Таллин, 26 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский назвал «очень сложными» двусторонние отношения Киева и Москвы. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине.

«Большинство граждан Украины выбрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз, поэтому именно народ Украины выбирает, куда нам идти. С Россией очень у нас очень сложная ситуация, вы ее знаете», — отметил Зеленский.

Он также добавил, что Киев и Москва начали диалог, который будет продолжен на встрече лидеров «нормандской четверки» 9 декабря в Париже.

Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявил о необходимости восстановления отношений между Россией и Украиной. Он также добавил, что США используют Украину в качестве инструмента для ослабления России​​​. По его словам, США вынуждают Украину продолжать вооруженное противостояние в Донбассе «до последнего украинца», однако жители Украине уже давно хотят прекращения войны.

Коломойский отметил, что экономическое сотрудничество с Россией могло бы заменить кредитную программу Международного валютного фонда, которой вынужден пользоваться Киев. По его словам, если Запад продолжит пренебрежительно относиться к Украине, Киев изменит свой курс на сближение с Россией. Кроме того, Коломойский выразил сомнения в возможности вступления Украины в Евросоюз и НАТО.