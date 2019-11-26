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Экономика

Эрдоган призвал население Турции отказаться от доллара в пользу лиры

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Эрдоган призвал население Турции отказаться от доллара в пользу лиры

Анкара, 26 ноября. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости отказаться от доллара и использовать в расчетах турецкую лиру.

Во время выступления в парламенте лидер Турции призвал население и деловые круги «бросить доллар и вернуться к местной валюте». Эрдоган указал на то, что в экономике республики «полным ходом продолжается процесс восстановления».

«Все цифры указывают на это. А нам все еще говорят, что мы идем ко дну. Бросьте этот доллар, давайте вернемся к нашей валюте. Турецкая лира больше не падает», — подчеркнул Эрдоган.

По его словам, именно таким образом население сможет показать национальную гордость и заботу о родине.

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Источник: Ntv
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