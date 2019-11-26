Самонкин призвал ФСБ и СВР расследовать связи продажного Короткова с террористами ИГ

Москва, 26 ноября. Расследование Федерального агентства новостей о связях корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами запрещенной в РФ группировки ИГ1 позволило раскрыть глобальную схему США по продвижению исламского терроризма во всем мире, считает президент АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин

Эксперт убежден, что все пути указывают на Вашингтон.

«Если действительно российская оппозиция и наш либеральный журналист вступают в контакт с террористами и практически участвуют в информационной войне, то получается уникальный треугольник», — подчеркнул Самонкин.

На одной вершине этого треугольника — российские «либералы», на другой — их западные инвесторы в лице США и не только , а третьей стороной как раз является «Исламское государство»1.

«Расследование ФАН, по факту, не только говорит о связях наших «оппозиционеров» с террористами, но и раскрывает все правду об источниках финансирования ИГ. Деньги поступают через различного рода американские офшоры», – добавил он в комментарии изданию «ПолитРоссия».

Как сообщалось ранее, либеральный журналист «Новой газеты» Денис Коротков на протяжении нескольких лет тесно сотрудничал с «Исламским государством», он же «слил» через антироссийское СМИ ролик с записью ликвидации террориста, это стало основанием для создания фейка о ЧВК «Вагнера».

Напомнил Самонкин и о том, что деньги Коротков получает от сбежавшего на запад судимого экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, который не устает предпринимать попыток расшатывать ситуацию в России.

О связи Короткова с боевиками ИГ стало известно после того, как номер его телефона был обнаружен среди личных вещей ликвидированных под Дейр-эз-Зором джихадистов в сентябре 2017 года. В сентябре этого года один из бывших пропагандистов ИГ подтвердил предположения о том, что Коротков общается с террористами.

Отметим, что Коротков — не первый сотрудник «Новой газеты», уличенный в поддержке терроризма. Обелить боевиков, устроивших теракт в театральном центре на Дубровке, пытался и Ирек Муртазин. Чудовищное преступление Муртазин называл «актом отчаяния». Еще одна сторонница террористов – Ольга Боброва. Осенью 2018 года она выпустила интервью с Сергеем Трофимовым, который воюет в Сирии на стороне запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат-ан-Нусра».

Накануне сенатор Сергей Цеков заявил, что в России поддержка террористов карается в соответствии с УК РФ, и, если факт пособничества Короткова игиловцам будет официально доказан, журналист не сможет избежать наказания. С ним согласился Самонкин.

«ФСБ и СВР должны взяться и за Короткова, и за Ходорковского. Оба должны понести уголовное наказание за свои связи с «Исламским государством», — подчеркнул эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.