Путин рассказал школьникам, как выбрать дело своей жизни

Москва, 26 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока «Школа завтрашнего дня» рассказал детям, как выбрать дело своей жизни в той отрасли, в которой они будут незаменимы, а также почему крайне важно добиваться результатов.

«Должно быть что-то внутри. Щелкнуть должно в какой-то момент, чтобы человек понял, что вот здесь он добьется максимального результата», — обратил внимание российский лидер.

Кроме того, глава российского государства указал на такое важное качество, как усидчивость. По мнению Путина, усидчивость появится тогда, «когда вы найдете дело, которому вы хотите посвятить свою жизнь».

«Когда человек занимается любимым делом, он не замечает времени, которое летит вокруг него, он из времени уходит, усидчивость появляется моментально», — объяснил лидер РФ.

Путин указал на то, что в любом деле необходимо «добиваться маленьких хотя бы, но результатов». По его словам, как только «будут результаты — все получится». Он пожелал школьникам, которые выбирают будущую профессию, скрупулезно над этим работать.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что российский лидер Владимир Путин проведет по телемосту открытое занятие для школьников, которые участвуют в форуме «Проектория».