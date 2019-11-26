ФАН просит Росфинмониторинг изучить связи журналиста «Новой» Короткова с Ходорковским и ИГ

Москва, 26 ноября. Федеральное агентство новостей обратилось в Федеральную службу по финансовому мониторингу с просьбой проверить деятельность «Новой газеты». Соответствующее решение было принято по итогам расследования ФАН о Сирии, которое выявило связи сотрудника «Новой» Дениса Короткова с боевиками запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 и беглым олигархом Михаилом Ходорковским.

Ранее редакция выпустила первую часть материала «Расследование ФАН: либеральные журналисты РФ работают на ИГ»1. Отдел расследований обнаружил факты тесного и длительного сотрудничества корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова с боевиками ИГ и обвиняемым в отмывании средств, нажитых преступным путем, коммерсантом Михаилом Ходорковским. В материалах ФАН указывалось, что сотрудник «Новой» получал финансирование от беглого олигарха и других лиц, подозреваемых в отмывании нажитых преступным путем средств.

По результатам расследования ФАН обратилось в Росфинмониторинг. Данная Федеральная служба осуществляет контроль за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.

«В связи с этим просим вас в рамках ваших полномочий провести расследование деятельности «Новой газеты» и ее персонала и сообщить общественности о результатах этого расследования», — говорится в обращении ФАН, поданном в ведомство от имени генерального директора агентства Евгения Зубарева.

1 Организация запрещена на территории РФ.