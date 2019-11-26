МИД России подтверждает информацию о подготовке «Белыми касками» провокации в Идлибе

Москва, 26 ноября. В Москве знают о подготовке провокаций в сирийском Идлибе, в которой принимает участие псевдогуманитарная организация «Белые каски». Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Исландии.

Лавров отметил, что Москва регулярно получает сообщения о готовящихся в Идлибе провокациях и в большинстве случаев эта информация подтверждается. По словам главы МИД, возможно, именно то, что Россия вместе с властями САР предает эти данные огласке, и является причиной, по которой провокации пока не были реализованы.

«Но то, что их готовят, мы знаем. То, что в их подготовке непосредственно участвуют провокаторы из так называемых «Белых касок», которые были созданы и руководимы британскими спецслужбами при поддержке ряда западных стран, включая США, мы тоже об этом знаем», — цитирует слова Сергея Лаврова РИА Новости.

Ранее Минобороны России сообщило, что боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» (альянс, возглавляемый террористами запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра»1. — Прим. ФАН.) готовят провокацию совместно с «белокасочниками». По нескольким каналам была подтверждена информация, что боевики планируют проведение провокации с инсценировкой авиационных ударов и применением химического оружия в населенных пунктах в идлибской зоне деэскалации. Для участия в постановочных сценах отбирают местных жителей, добавили в Минобороны.

Президент Фонда защиты национальных ценностей, глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич выразил уверенность, что время для нового «химического спектакля» в Сирии было выбрано неслучайно. Он считает, что провокация призвана снова разрушить начавший формироваться в САР порядок. Малькевич обратил внимание, что в США и Европе многие по-настоящему верят в «расследования» «Белых касок», поскольку СМИ выставляют их почти героями, хотя в действительности все ровно наоборот.

1 Организация запрещена на территории РФ.