Мощное землетрясение в Албании, есть жертвы. События дня. ФАН-ТВ

В Албании произошло землетрясение магнитудой 6.4, есть жертвы Оглушительный грохот настиг сегодня жителей Албании. Там прогремело мощное землетрясение магнитудой 6,4 по шкале Рихтера. СМИ уже сообщили как минимум о семи погибших и более чем 300 пострадавших. Эпицентр стихии располагался к западу от Тираны, столицы страны. Сильнее всего подземные толчки ощущались в городе Дуррес на побережье Адриатического моря. Горожане заметили неладное примерно в 4 часа ночи по местному времени, а затем в панике выбежали на улицы. Кадры многочисленных разрушений уже появились в соцсетях, а спасатели принялись разбирать завалы. Власти призвали местных жителей держаться подальше от зданий из-за риска дальнейшего обвала. Стоит сказать, что совсем недавно (в конце сентября) по Албании уже пронеслась серия землетрясений, но тогда обошлось без жертв. А вот сейчас их число растет с каждым часом.

Около 30 протестующих задержаны в Тбилиси А вот в Тбилиси раньше времени проснулись активисты у грузинского парламента. Силовики задержали здесь около 30 митингующих. Вообще-то, очередная акция против властей началась еще вчера, но дело шло к ночи, а протестующие даже не думали уходить: некоторые из них поставили палатки и устроили ночлег. Стражам порядка этот кемпинг явно пришелся не по душе. Напомним, что протесты у парламента длятся уже почти две недели с тех пор, как депутаты отклонили громкую реформу (о переходе на пропорциональную избирательную систему со смешанной). Граждане винят в этом правящую партию «Грузинская мечта» и, в частности, ее лидера Бидзину Иванишвили, который ранее обещал, что поправки будут приняты. Вместе с тем парламентские выборы ожидаются в 2020 году, но теперь активисты требуют провести их досрочно.

Митингующие оцепили гонконгский Политех В Гонконге продолжается битва за Политехнический университет. И дело, конечно, не в научных дискуссиях, а в массовых протестах. Но полиция вынужденно пошла на уступки после того, как вуз оцепила толпа из сотен активистов — они призвали отпустить всех, кто находится в здании вуза, и попутно выкрикивали угрозы в адрес полиции и властей. Компромисс в итоге нашелся: формальные процедуры стражи порядка все-таки проведут, но арестовывать никого не будут. Напомним, что около 10 дней назад в местном политехе забаррикадировались протестующие. Стражи порядка уже вынудили большинство человек покинуть здание, но, по разным оценкам, от 30 до 100 из них еще остаются внутри. Протесты длятся уже полгода с тех пор, как власти региона задумали поправки к закону об экстрадиции, а именно о выдаче преступников на материковый Китай. Испугавшись репрессий, активисты вышли на митинги, а затем устроили неконтролируемый хаос. Пекин уверяет, что от принципа «Одна страна, две системы» он не отказывается, а Гонконг как был, так и остается частью Китая.