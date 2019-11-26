Лавров призвал не делать поспешных выводов относительно рекомендаций WADA

Москва, 26 ноября. Россия, которую хотят поставить в положение обвиняемой, будет отстаивать необходимость честного разговора. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя рекомендации комитета WADA в отношении России.

В ответ на вопрос о том, справедливы ли рекомендации комитета по соответствию WADA, Лавров сообщил, что есть «желающие поставить Россию в положение обороняющейся, в положение обвиняемой».

«Причем обвиняемой, по сути дела, во всем и повсюду, какую область международной жизни ни возьми: конфликты, экономика, энергетика, газопроводы, торговля продукцией военного назначения — везде Россия что-то нарушает или делает нечто, что не выгодно какой-то одной или нескольким западным странам», — сказал Лавров.

Он также заявил, что Москва продолжит отстаивать необходимость честного разговора по любому вопросу. По словам главы МИД РФ, это касается и «обеспечения равноправного рассмотрения поведения каждой страны на международной арене». Сергей Лавров обратил внимание на тот факт, что рекомендация комитета не является окончательным решением организации.

«Я бы не стал сейчас делать каких-то поспешных выводов», — подчеркнул он.

Напомним, комитет по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия антидопинговому кодексу и призвал запретить РФ участвовать в международных соревнованиях на четыре года.

Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей указал, что это пока только рекомендации, поэтому не стоит делать преждевременных выводов.