Российским авиакомпаниям поставят шесть самолетов МС-21 в 2021 году

Москва, 26 ноября. Шесть российских лайнеров МС-21 будет поставлено авиационным перевозчикам в 2021 году. Об этом рассказал во вторник советник генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Валерий Окулов во время круглого стола в Совфеде​​​.

«Поступление МС-21 в 2021 году — шесть машин, в 2022 году — 12, в 2023 — 25, а к 2025 году выход на 72 самолета в год», — уточнил он.

По его словам, парк воздушных судов на текущий год в отношении SSJ100 состоит из 155 самолетов. Планируется, что на будущий год он составит 185 лайнеров.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский лайнер, способный перевозить за раз до 211 пассажиров. Первый полет совершил весной 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. Кроме того, на серийное производство прогнозируется выйти в 2021 году.

Напомним, в сентябре текущего года воздушное судно МС-21 благополучно выполнило первый международный полет.