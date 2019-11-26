Кризис в НАТО из-за С-400 не остановить, считает эксперт

Турция опасается окончательно поссориться с США и НАТО, но и от российских С-400 отказываться не намерена; конфликт вносит далеко идущий раскол в Североатлантический альянс. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Маневрирование Эрдогана

Поиск решения в связи с поставкой Турции российских систем противовоздушной обороны С-400, против которой выступает НАТО, будет вестись Анкарой и альянсом до апреля 2020 года. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Есть процесс, который до апреля продолжается, там работают наши МИД и Минобороны. Посмотрим, к чему эта работа приведет. Это ситуация, связанная с НАТО. Речь не идет о том, использовать (С-400) или нет. Есть шаги, которые нужно сделать в рамках правил НАТО. Наши коллеги будут над этим работать», — сообщил Эрдоган журналистам на борту самолета, возвращаясь из Катара.

Напомним, комментируя начало тестирования Турцией радиолокационных станций (РЛС) С-400, американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Анкара этим «пересекла красную линию». Американский политик эмоционально назвал действия Турции неуважением к президенту США Дональду Трампу, Соединенным Штатам и НАТО. Холлен также заявил, что на Турцию следует наложить американские санкции.

Кризис в НАТО не остановить

По мнению Владимира Соловейчика, турецкий президент маневрирует, опасаясь всерьез и навсегда поссориться с руководством США и НАТО, но в то же самое время не хочет отказаться от поставки С-400, поскольку условия сделки весьма выгодны для Турции. В частности, тем, что поставка российского вооружения оплачивается российскими же кредитами.

«Отсюда и попытки как-то умаслить страны Североатлантического альянса и, в первую очередь, США, заверить их в своей политической и военно-стратегической лояльности. Получив на льготных условиях, да почти бесплатно, комплексы С-400, Эрдоган от их поставок не откажется. Это не в его характере и полностью противоречит торгашеской психологии нынешней турецкой власти. Анкара активно использует в своих целях межимпериалистические противоречия и различия в подходах ведущих мировых держав, прежде всего, США и РФ», — пояснил Владимир Соловейчик.

Эксперт заметил, что самим странам НАТО исключать Турцию из альянса в данный момент также невыгодно: создается неблагоприятный прецедент. К тому же турецкие сухопутные силы весьма значительны по численности, они занимают второе место после США среди стран — участниц блока.

«Другое дело, что рост противоречий внутри НАТО, вызванных торгашеским маневрированием турецкого президента Эрдогана и жесткой реакцией на это президента США Дональда Трампа, налицо. Вряд ли этот кризис внутри НАТО будет преодолен так быстро, как хотелось бы генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и иным руководителям этого агрессивного блока. Поэтому следует ожидать переговоров до апреля, после чего стороны сделают вид, что о чем-то «договорились», и на время успокоятся на достигнутом», — добавил Владимир Соловейчик.

Однако такого рода внешние демонстрации не остановят кризис НАТО, поскольку за семь десятилетий его существования международное положение кардинально изменилось, считает политолог. При этом руководство США как ведущей державы НАТО пытается действовать по старым шаблонам и схемам. Это не устраивает ни Францию, ни Германию, ни Италию, ни Турцию.