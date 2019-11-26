Сухоруков боялся остаться актером одной роли после «Брата»

Москва, 26 ноября. Актер Виктор Сухоруков признался, что боялся остаться актером одной роли после съемок в картинах Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Однако, добавил он, то, что многие поклонники чаще всего ассоциируют его именно с образом Виктора Багрова, не обижает.

Артист рассказал, что зрители фильмов «Брат» относятся к нему с уважением и благодарностью.

«Пусть хоть трижды «Братом» я буду для них, лишь бы только без проклятий и дурных слов. Не, не, не… Если это людям интересно… Уже другие поколения. Подходят взрослые дядьки: «А у меня сын уже смотрит эту картину», — сказал Виктор Сухоруков в интервью изданию «Дни.ру».

Он добавил, что много лет назад предлагал Алексею Балабанову снять продолжение картины, однако режиссер не захотел делать третью часть ленты без Сергея Бодрова — младшего. Сухоруков отметил, что ему хотелось бы увидеть продолжение развития тем предательства и совести.

«Фильмы «Брат» и «Брат-2» — они заложили продолжение сюжетов», — резюмировал Сухоруков.

Ранее Сухоруков раскритиковал намерение шоумена Стаса Барецкого снять продолжение фильмов Балабанова «Брат» и «Брат-2». Актер отметил, что новость об этом напоминает «бред и глупость». Продюсер первых двух частей «Брата» Сергей Сельянов заявлял, что планы Барецкого, связанные со съемками продолжения фильма, являются «хамством, неуважением и глупостью».