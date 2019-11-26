Колумнист ФАН стал блогером года премии «Лидеры мнений — 2019»

Колумнист Федерального агентства новостей, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян стал победителем премии «Лидеры мнений — 2019» в номинации «Лидеры XXI века — блогер года».

Впечатлениями от церемонии Манукян поделился с ФАН. Также блогеру удалось взять небольшое интервью у известного музыканта Владимира Преснякова — старшего.

Памяти Доктора Лизы

Церемония вручения всероссийской премии «Лидеры мнений — 2019» состоялась 25 ноября в Доме торжеств «Государь». Вели церемонию представители ведущих федеральных каналов, которые в этот вечер оказались на одной сцене.

Мероприятие началось с посмертного награждения известного врача и благотворителя Елизаветы Глинки (Доктора Лизы), погибшей в авиакатастрофе в 2016 году. Награду вручили ее близким и коллегам. В финале этого награждения на сцену вышли юные представители ансамбля «Домисолька». Они со свечами в руках спели трогательную песню, а на экране в это время проецировалась песочная анимация с участием Доктора Лизы.

Медиагиганты

В номинации «Медиа» наград удостоились постоянные участники телешоу Анатолий Вассерман, Андрей Максимов и Сергей Михеев. Вассерман излучал прекрасное настроение, Михеев немного смущался, а Максимов признался, что рад находиться в компании профессионалов.

Культуру в массы

«Папа» знаменитого детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский и юморист Николай Лукинский в этот вечер были нарасхват. После награждения в номинации «Культура» их очень долго не отпускали с фотосессии.

Пара года

Парой года были признаны «прославившиеся» скандалами певец Прохор Шаляпин и экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. Шаляпин исполнил несколько песен и, как говорится, классно зажег. Когда он пел, все встали из-за столов и вышли на танцпол.

Участники и зрители также тепло встретили музыкальные номера в исполнении Руслана Алехно. Активнее всего ему подпевала Катя Лель. Премьеры своих песен представили Пьер Нарцисс и Николай Трубач, композиции были хорошо приняты зрителями.

Столик единомышленников

Я оказался за одним столом с гуру астрологии Павлом Глобой, музыкантом Владимиром Пресняковым — старшим и актрисой Евой Авеевой. Мне было приятно, что все мы оказались единомышленниками: мои соседи рассказали, что следят за моими репортажами, а Пресняков признался, что не пропускает ни одного моего материала в ФАН. Все мне пожелали победы, и она пришла.

В последней номинации «Лидеры XXI века — блогер года» мне вручили кубок победителя. Хочу поблагодарить редакцию ФАН за эти прекрасные 2,5 года, которые я иду с вами рука об руку. В моей победе очень велика ваша роль!

Пресняков о лидерах мнений

Под занавес мероприятия мы пообщались с Владимиром Пресняковым — старшим. Он был удостоен специальной награды, а после этого исполнил несколько композиций для гостей вечера.

— Каковы ваши эмоции от сегодняшнего мероприятия?

— Ну, во-первых, я очень рад был сегодня познакомиться со знаменитым блогером Манукяном. Все время читаю ваши материалы в ФАН и, конечно, для меня было неожиданно сегодня вас здесь увидеть. Надо сказать, я чаще всего поддерживаю ваши высказывания.

Если говорить о премии, — это был настоящий праздник. Вы сами видите, что сегодня здесь собрались самые известные и популярные люди страны. Много красивых женщин. Очень много мужественных мужчин. А, самое главное, — проявляемое людьми достоинство обязательно должно удостаиваться награды. Сегодня людей награждали именно за это. Музыканты много репетируют. Спортсмены много тренируются. В итоге все они стараются приносить славу нашей стране. И, самое главное, — мы занимаемся любимым делом.

Здесь очень много достойных людей, которых грех было не отметить. Мы, кстати, со своей женой являем пример, который сложно найти в шоу-бизнесе. Мы уже 53 года вместе. Сыну нашему уже 51 год, Володя (Пресняков-младший) — давно состоявшийся артист. Внуку Никите уже 28 лет, и он тоже уже громко заявил о себе на музыкальном олимпе со своей группой Multiverse. У нас вообще музыкальная династия еще со времен моего прадедушки, с 1914 года, это еще до революции началась.

(В этот момент моему собеседнику позвонил Владимир Пресняков — младший и, судя по разговору, поинтересовался, понравилась ли отцу его новая песня. Пресняков-старший, беседуя с сыном, не скрывал радости).

— Премия называется «Лидеры мнений». Что лично вы вкладываете в это понятие? Кто для вас лидеры мнений?

— Лидеры мнений — это люди, на которых мы равняемся. Мой лидер мнений — это, прежде всего, наш президент, Владимир Владимирович Путин. К его мнению точно стоит прислушиваться. Его оппоненты, назовем их так, мягко, тоже вынуждены прислушиваться к его мнению.

В музыке тоже есть лидеры мнений. Кстати, 5 декабря их все можно будет увидеть на нашей музыкальной премии «Виктория». Причем, речь идет не только о шоу-бизнесе, но и о классических музыкантах. Я являюсь академиком этой премии и недавно уже оценил всех номинантов. Певец, певица, группа, рэп-группа. Вот наши основные номинации.

Ну, а результаты голосования вы и ваши читатели узнаете 5 декабря. Эти результаты, уверен, будут для многих поразительными, так как речь идет об очень достойных людях.