Киселев объяснил, чем вино лучше водки

Москва, 26 ноября. Глава Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев рассказал, чем, по его мнению, вино лучше водки, передает корреспондент Федерального агентства новостей с презентации проекта журналиста «Винный гид России».

Известный телеведущий убежден, что человек, который употребляет вино, должен чувствовать себя лучше, чем тот, кто пьет водку.

«Человек, который пьет вино, должен испытывать внутреннее человеческое превосходство перед тем, кто пьет водку, — выразил мнение Киселев. — Это мое субъективное ощущение. Счастье — это ведь тоже субъективное ощущение».

Вино становится модным и в дальнейшем будет вытеснять долю потребления крепкого алкоголя, считает он. Председатель Союза виноградарей и виноделов России также выразил надежду, что до конца этого года будет принят закон о виноградарстве и виноделии. Закон предполагает, что российским вином сможет считаться лишь то, которое были произведено из российского винограда, а не из иностранных виноматериалов.

«Это абсолютно революционный документ, который, как ледокол, ломает многие законодательных постановления, которые сейчас действуют в российском правовом поле», — отметил Киселев.

Таким образом, законодатели должны внести изменения в бюджетный кодекс и другие документы в соответствии с этим законом, уточнил телеведущий.

«Это глубинные перемены», — заключил глава Союза виноградарей и виноделов России.

Крымские виноделы ранее раскритиковали закон о виноградарстве и виноделии. Они увидели в действующей редакции документа ряд пунктов, которые могут навредить российским виноградарям и виноделам.