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Иосиф Пригожин упрекнул Пугачеву из-за молчания

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Иосиф Пригожин упрекнул Пугачеву из-за молчания

Москва, 26 ноября. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин упрекнул примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву в том, что она молчит касательно запрета въезда российских артистов на территорию Латвии.

Ранее продюсер и супруг певицы Валерии выразил недоумение относительно того, что Пугачева молчит по поводу запрета въезда российским артистам с гастролями в Латвию. Так, выступать в прибалтийской республике уже запретили Олегу Газманову и Григорию Лепсу.

Как отметил Пригожин, Пугачева «со своим авторитетом и влиянием могла хотя бы слово замолвить», но от нее ничего не слышно, пишет АиФ.ru.

Он также отметил, что не понимает поступков некоторых звезд шоу-бизнеса. В качестве примера он привел случай, который произошел в 2018 году. Тогда народная артистка Надежда Бабкина выступила с инициативой присвоить Театру эстрады имя Иосифа Кобзона, ушедшего из жизни летом прошлого года.

По словам композитора, Кобзон являлся выдающимся человеком, который посвятил всю свою жизнь творчеству, а также помогал большому числу артистов. Но многим звездам почему-то такая идея не пришлась по душе, пожаловался Пригожин.

Помимо этого, по его словам, складывается ощущение, что каждый из артистов втайне рассчитывает, что Театр эстрады назовут в будущем в честь него.

«Среди людей, не поддержавших идею, была и Алла Пугачева», — напомнил он.

Ранее Пригожин раскритиковал российских артистов за концерты в Латвии.

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Источник: АиФ.ru
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