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Более 1,3 млн жителей Намибии примут участие во всеобщих выборах в стране 27 ноября

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Более 1,3 млн жителей Намибии примут участие во всеобщих выборах в стране 27 ноября
Виндхук, 26 ноября. Более 1,3 млн жителей Намибии в среду, 27 ноября, примут участие во всеобщих выборах в стране.

Намибийцы будут выбирать президента и новый состав Национальной Ассамблеи (НА). На пост главы государства претендуют 11 кандидатов, включая действующего президента и лидера партии SWAPO Хаге Гейнгоба. За места в НА будут бороться 15 партий.

4 тыс. 421 избирательный участок будет открыт в 14 округах страны. В самом густонаселенном округе — Кхомас проживает 257 559 человек, а в самом слабо населенном Охангвена — только 44 502 человека. 717 809 избирателей — женщины, а 640 659 — мужчины. Известно также, что 52% избирателей составляют жители моложе 40 лет. 

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