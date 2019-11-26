Передаче «Спокойной ночи, малыши!» исполнилось 56 лет

Москва, 26 ноября. Легендарная детская передача «Спокойной ночи, малыши!» отмечает во вторник свой 56-й день рождения. Вечернее шоу может попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоиграющая программа для юных зрителей в мире.

В день рождения передачи, на которой выросло не одно поколение российских и советских граждан, журналисты Nation News решили вспомнить, с чего все начиналось. Вечерняя программа десятки лет назад сильно отличалась о той, которую смотрят современные дети.

Идея запустить шоу для собирающихся ложиться спать детей зародилась у главреда детской телередакции Валентины Федоровой. Во время поездки в ГДР она посмотрела сюжет о Песочном человечке. Кукольного героя с белой бородкой придумала ее коллега Ильзе Обриг в 1959 году. В начале передачи этот герой показывал мультик, а затем желал детям спокойной ночи и символически высыпал «волшебный песок».

Сначала перед юными россиянами предстали не всем знакомые куклы, а черно-белые картинки. Их сопровождали сказки, которые читали приглашенные актеры за кадром. Позже было предложено ввести в передачу ведущего и соведущего. Однако это были не поросенок Хрюша и зайчик Степашка: на телеэкранах появились их предшественники — Шустрик и Мямлик. Со временем герои перестали быть картинками и стали куклами. Кроме того, компанию им составили пес Кузя, Энек-Бенек и Шишиг.

Чтобы куклы-ведущие хорошо смотрелись в кадре, им регулярно обновляли гардероб. Звезд «Спокойной ночи, малыши!» одевали британские дизайнеры. Стоит отметить, что у каждого персонажа передачи есть свой гардероб. В 2016 году президент «Трансконтинентальной МедиаКомпании» Александр Митрошенков пригласил дизайнера Викторию Андреянову разработать современную одежду для Степашки, Хрюши и их друзей.

Кроме кукол, участие в съемках принимали и звезды ТВ. В разное время укладывали детей со всей страны спать Амаяк Акопян, Ангелина Вовк, Юрий Куклачев, Татьяна Веденеева и многие другие. Однако самыми популярными считаются «тетя Валя» (Валентина Леонтьева) и «тетя Света» (Светлана Жильцова).

Песня из заставки к передаче была создана Аркадием Островским и Зоей Петровой в 1964 году. В 1992 году «Спят усталые игрушки» заменили на колыбельную «Спи, моя радость, усни», однако уже в 1997 году вернулась прежняя тема по многочисленным требованиям зрителей.

«Спокойной ночи, малыши!» по-прежнему выходит в эфир в 20.30 на телеканале «Россия-Культура».