Более 10 французских военных погибли при столкновении двух вертолетов в Мали

Париж, 26 ноября. Тринадцать французских военных погибли при столкновении двух вертолетов во время выполнения операции против джихадистов в Мали. Об этом говорится в сообщении канцелярии президента Франции.

Отмечается, что столкновение произошло вечером 25 ноября.

«Президент республики с глубочайшим уважением приветствует память этих военнослужащих сухопутных войск: шести офицеров, шести унтер-офицеров и одного капрала, павших в операции и погибших за Францию в тяжелой борьбе с терроризмом в Сахеле. Он преклоняется перед болью их семей и близких и выражает им глубочайшие соболезнования», — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Президент Франции Эммануэль Макрон также прокомментировал гибель французских военнослужащих в своем аккаунте в Twitter.

«Вчера в Мали погибли 13 наших военных. Они участвовали в боевой операции против террористов. У этих 13 героев была только одна цель — защитить нас. Я преклоняюсь перед болью их близких и товарищей», — написал Макрон.