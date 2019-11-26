Более 10 французских военных погибли при столкновении двух вертолетов в Мали

Париж, 26 ноября. Тринадцать французских военных погибли при столкновении двух вертолетов во время выполнения операции против джихадистов в Мали. Об этом говорится в сообщении канцелярии президента Франции.
Отмечается, что столкновение произошло вечером 25 ноября.
«Президент республики с глубочайшим уважением приветствует память этих военнослужащих сухопутных войск: шести офицеров, шести унтер-офицеров и одного капрала, павших в операции и погибших за Францию в тяжелой борьбе с терроризмом в Сахеле. Он преклоняется перед болью их семей и близких и выражает им глубочайшие соболезнования», — говорится в сообщении Елисейского дворца.
Президент Франции Эммануэль Макрон также прокомментировал гибель французских военнослужащих в своем аккаунте в Twitter.
«Вчера в Мали погибли 13 наших военных. Они участвовали в боевой операции против террористов. У этих 13 героев была только одна цель — защитить нас. Я преклоняюсь перед болью их близких и товарищей», — написал Макрон.
Treize de nos militaires sont morts hier au Mali. Ils étaient engagés dans une opération de combat contre des terroristes. Ces treize héros n’avaient qu’un seul but : nous protéger. Je m’incline devant la douleur de leurs proches et de leurs camarades.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 26 ноября 2019 г.