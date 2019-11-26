Шойгу по телефону обсудил с главой Минобороны Франции ситуацию в Сирии

Москва, 26 ноября. Глава министерства обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил с руководителем военного ведомства Франции Флорансой Парли ситуацию в Сирии и сотрудничество двух стран по военной линии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«26 ноября по просьбе французской стороны министр обороны РФ генерал армии Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Парли», — следует из сообщения оборонного ведомства.

В пресс-службе уточнили, что в ходе разговора состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии, а также текущему состоянию взаимодействия Москвы и Парижа по военной линии.

Ранее российское министерство сообщило, что РФ направила дополнительные силы военной полиции для патрулирования на севере Сирии. В ведомстве подчеркнули, что жителям Заевфратья оказывается необходимая гуманитарная помощь.

Помимо этого, в Минобороны указали на то, что Россия выполнила и продолжает выполнять обязательства в рамках меморандума, подписанного президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 22 октября. Лидеры двух держав по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум, согласно которому подразделения военной полиции РФ и пограничной службы САР патрулируют 30-километровую зону безопасности у турецко-сирийских рубежей и содействуют отводу курдских вооруженных формирований с этих территорий.