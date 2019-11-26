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Африка

Главы государств зоны СЕМАК встретились за обсуждением острых проблем

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В пятницу 22 ноября Главы гГлавы государств зоны СЕМАК встретились за обсуждением острых проблемосударств Экономического и валютного сообщества Центральной Африки (СЕМАК) встретились в Яунде. Эта срочная встреча должна была положить начало решению многих проблем в центральноафриканском субрегионе.

Помимо главы Габонского государства, представленного премьер-министром, на встрече присутствовали и другие лидеры — Дени Сассу Нгуессо из Конго, Идрисс Деби из Чада, Фаустин Туадера из Центральноафриканской Республики, а также Теодоро Обьянг Нгуема и Пол Бия из Камеруна.

В ходе работы на встрече лидеров африканских государств были затронуты вопросы кризиса в сфере безопасности, в числе которых — конфликт в Центральноафриканской Республике, терроризм в бассейне озера Чад, свободное передвижение людей и товаров в регионе. Кроме того обсуждалось будущее колониальной валюты, франка КФА. Эта валюта была в центре всех дискуссий и противоречий в Африке в течение многих лет. Валютная реформа и даже воля к разрыву все больше ощущаются на континенте.

Франк КФА разделяет даже экспертов и глав государств франкской зоны — многие финансовые эксперты считают это торможением в развитии африканских государств. В районе Джемака президенты Идрисс Деби Итно из Чада и Обианг Нгуема из Экваториальной Гвинеи, присутствующие в Яунде, четко изложили свою позицию в отношении этой валюты. По мнению глав указанных государств, настало время для их стран контролировать свою денежно-кредитную политику. Яунде предлагал им после нескольких других встреч на высоком уровне без какого-либо реального пакета золотую платформу, чтобы окончательно решить судьбу франка КФА.

Об итогах саммита и влиянии принятых решений мы узнаем уже позже.

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