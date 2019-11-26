Турция намерена урегулировать вопрос с США вокруг С-400 до апреля 2020 года

Анкара, 26 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена урегулировать с США разногласия относительно покупки российских зенитных ракетных систем С-400 до апреля 2020 года.

«Надо выяснить, к каким результатам мы сможем прийти. Это вопрос, связанный с НАТО. Речь не идет о том, чтобы не использовать [С-400], но есть шаги, которые надо сделать в рамках правил НАТО», — заметил Эрдоган.

Именно таким образом турецкий президент прокомментировал вопрос о перспективах отказа Турции от С-400 после многочисленной критики со стороны американских политиков, которые заявили о недопустимости эксплуатации российских комплексов в республике.

Эрдоган также напомнил о принятом во время его поездки в Соединенные Штаты решении о созыве турецко-американской рабочей группы по урегулированию вопросов вокруг использования Анкарой российских С-400.

Напомним, в 2017 году Россия и Турция договорились о поставках российских С-400 в Анкару. Эрдоган заявил, что Вашингтон оказывает на республику серьезное давление из-за договора с российской стороной. При этом турецкий лидер подчеркнул, что страна не будет отказываться от вооружения. Первый этап поставки элементов российских ЗРК завершился в июле текущего года, а второй — в сентябре.

Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер ранее заявил, что Россия хочет распространить свои зенитные ракетные системы во всем мире. С его точки зрения, с помощью продажи С-400 РФ якобы стремится воспользоваться потребностями партнеров в области безопасности и препятствует поставкам из США «более передовых средств обороны».