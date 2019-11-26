Куклачев предложил публиковать черный список людей, которые бросают животных

В случае введения обязательного чипирования для животных в России можно будет сразу публиковать черный список тех людей, кто бросает своих домашних питомцев, уверен основатель и руководитель Театра кошек, дрессировщик Юрий Куклачев.

Обязательная регистрация домашних животных с помощью чипов и татуировок может появиться в России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Минсельхоз подготовил законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии», который будет рассмотрен в Госдуме до конца 2019 года. При этом в министерстве предложили внедрить маркировку домашних животных еще в феврале. Парламентарии уверены, что обязательная маркировка поможет ветеринарам быстрее выявлять источники и вспышки болезней скота.

Кроме того, инициатива Минсельхоза позволит создать в России систему учета и идентификации домашних животных. В этот список войдут крупный и мелкий рогатый скот, собаки, кошки и другие питомцы. Отмечается, что без чипирования кошек и собак, а также нанесения татуировок в виде штрихкода, не будет работать поправка в КоАП, которая предусматривает наказание за оставление животных на улице без присмотра.

Как рассказала вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, тема идентификации стала одной из основных при принятии закона о гуманном обращении с животными.

«Что это будет — чипирование или татуировка — неважно. Но люди должны понимать, какие животные стерилизованы и неопасны, какие содержатся дома, а какие — в приюте», — подчеркнула Тимофеева.

Юрий Куклачев обращает внимание, что чипирование животных – это очень полезная мера. По его словам, во всем мире эта процедура достаточно широко распространена.

«К примеру, потерялась кошка в Англии и у нее чип. В случае если нет чипа и никто не обратился за животным, то его уничтожают. Когда есть чип, то с помощью считывающего устройства можно сразу увидеть номер этого животного, кому оно принадлежит, проделанные прививки. И тут же звонят хозяину по указанной информации в чипе. Также все работает, когда человек переезжает границу с животным. Однако раньше чип действовал пять лет, т. к. размагничивался», — заявил Куклачев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Животные переносят чипирование нормально, говорит собеседник ФАН. Он объясняет, с помощью специальной иголки под кожу животного вводится небольшой магнит.

«Главное не попасть в вену, а нужно именно под кожу. Это просто и безболезненно для животного», — заверил Куклачев.

Если человек бросил собаку и кошку, то можно сразу владельца животного занести в черный список, утверждает дрессировщик.

«Можно сразу будет публиковать черных список тех людей, кто бросает животных. Если человек откажется от своего животного, которое нашли, то станет понятно, что он его выбросил. Возможно, люди станут меньше бросать своих животных», — добавил Куклачев.

Отметим, что еще в конце сентября в Минсельхозе РФ призвали ускорить внедрение системы идентификации домашних животных. Первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников пояснил, что это позволит видеть историю каждого питомца, включая информацию о прививках.