Клинцевич заявил, что Коротков добывал у ИГ информацию для неблаговидных целей либералов

Москва, 26 ноября. Журналист «Новой газеты» Денис Коротков падок на деньги, как и прочие представители либеральной общественности, поэтому пошел на сотрудничество с террористами. Таким мнением поделился член Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Думаю, что либеральные особы любят деньги, особенно если есть какая-то выгода материальная. Поэтому он и сотрудничал с ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН). При этом, возможно, пытаясь оттуда получить информацию и максимально использовать ее в своих неблаговидных политических целях», — отметил сенатор.

Как считает Клинцевич, разбираться в ситуации с Коротковым, оказывающим пособничество террористам, предстоит сотрудникам правоохранительных органов. По мнению политика, как только соответствующие службы найдут неопровержимые доказательства сотрудничества журналиста с ИГИЛ, Коротков в полной мере ответит за свое преступление.

«Если вся эта информация соответствует действительности и наши спецслужбы знают об этом и имеют документальное подтверждение этого, то в ближайшее время они во всем разберутся и на суде дадут ответы на все вопросы», — сказал сенатор в беседе с корреспондентом издания iReactor.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей опубликовало первую часть собственного расследования, рассказывающую о сотрудничестве Дениса Короткова с террористами ИГИЛ. Как сообщил ФАН бывший пропагандист ИГ1, пожелавший остаться анонимным, отрабатывающий деньги западного спонсора Коротков был связан как с американцами, так и с террористами, базирующимися в Сирии.

Отметим, что сомнительные расследования Короткова давно поддерживает «рублем» беглый олигарх Михаил Ходорковский. Как рассказал ФАН бывший пропагандист ИГИЛ, имя этой одиозной личности часто фигурировало в разговорах двух русскоговорящих молодых людей, у которых он работал переводчиком. Оказывается, беглый олигарх оплатил этим парням командировку в Сирию. Кроме того, Короткова неоднократно видели на заграничных форумах «Открытой России» — признанной в РФ нежелательной организации Ходорковского.

В своих заказных «расследованиях» Коротков раскрывал персональные данные россиян, выполнявших боевые задачи в Сирии и помогавших Дамаску бороться с террористами. После этих публикаций пособники ИГ организовывали покушения на родных и близких российских военных, однако силам ФСБ удавалось разрушить планы террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.