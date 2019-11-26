Малькевич посоветовал Блумбергу работать в связке с геем и негром, чтобы победить Трампа

Объявленное Майклом Блумбергом выдвижение на высший пост в американском государстве может сильно смешать карты Демократической партии США. Джо Байден, считающийся главным соперником Дональда Трампа, может быть сильно потеснен со своего пьедестала «главного критика президента» более подходящим на эту роль бывшим мэром Нью-Йорка.

Блумберг — миллиардер, как и Трамп, но гораздо более богатый: его состояние оценивается в 55,5 млрд долларов, в то время как действующий глава государства может похвастаться «только» 3,3 млрд. В связи с этим уже возникли слухи, что бывший мэр Нью-Йорка так рьяно желает соперничать с Трампом, потому что его задевает сам факт того, что он добился не таких значимых высот в политике, как его «коллега» по миллиардерскому пулу, при том что состояние у него почти в 20 раз больше.

Политолог, журналист и руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал Федеральному агентству новостей, как выдвижение нового кандидата скажется на Демократической партии и на политической конъюнктуре США в целом.

«То, что мы видим сейчас в Соединенных Штатах, является не более чем попыткой олигарха Блумберга, входящего в десятку наиболее богатых людей в мире, купить себе страну. Так что с амбициями у него все хорошо. Не думаю, что его как-то задевают успехи Трампа, скорее, он недоволен радикальной повесткой, которую проповедуют другие уже выдвинувшиеся кандидаты от демпартии Элизабет Уоррен и Берни Сандерс. Что именно не так с этой повесткой? Она очень социалистическая по своему настроению (обложить налогами всех, кто зарабатывает, отнять и поделить), и американский бизнес уже отказался финансировать их кампании, после того, как Сандерс начал считать, сколько денег должен раздать Билл Гейтс бедным», — говорит Малькевич.

По его словам, первоначальный фаворит праймериз Байден постепенно выходит в тираж: коррупционный скандал с его сыном плохо сыграл на его репутации, к тому же у него уже заканчиваются деньги.

«И тут выходит Блумберг весь в белом и заявляет, что готов спасти демократов, — говорит собеседник ФАН. — Действительно, на него нет никакого компромата, он со всех сторон хорош — и толерантен не в пример Трампу (лично зарегистрировал первый однополый брак в Нью-Йорке!), и политический опыт у него имеется, и пожертвований он принимать не будет, проведя кампанию целиком на свои деньги».

Правда, последний пункт нарушает правила проведения праймериз, замечает Малькевич. Блумберг обязан принимать пожертвования, чтобы быть допущенным до дебатов с другими кандидатами от демпартии. Но, похоже, это ему и не нужно.

«Блумберг не раз заявлял: «я могу выиграть у Трампа, но не на партийных праймериз». И это действительно так. Ему могли припомнить многое за время его деятельности в статусе мэра крупнейшего американского города. Поэтому он и не выдвигался вместе с остальными, а ждал, когда пройдут сроки для участия в дебатах. И сейчас, пока Байден, Уоррен и Сандерс будут ругать друг друга, он просто ввалит огромные деньги, чтобы победить на праймериз. Сколько? Да сколько угодно — потратить он может просто нереальные суммы. Представьте: возьмет и отдаст миллиард. А потом еще два (а может и три, или четыре, или пять, или даже десять) — на противостояние с нынешним хозяином Белого дома. Ему уже все равно, притом, что, учитывая его возраст, очевидно, что он идет только на один срок», — рассказал политолог.

По его словам, республиканцы действительно на этом фоне смотрятся более едиными, вновь поддержав Трампа. Однако, когда праймериз закончатся, от Демократической партии тоже будет всего один кандидат — и, скорее всего, это будет Блумберг.

«Поэтому теперь самая большая интрига состоит в том, кого он выберет в вице-президенты, — сказал Малькевич. — Ну потому что, извините меня, Блумбергу уже в следующем году будет 78 лет — и, случись что, мы должны понимать, кто после него возглавит Америку».

Политолог описал современную политическую конъюнктуру в Штатах как «эпоху пенсионеров». И действительно – всем кандидатам в президенты, включая действующего главу государства, уже за 70: Трампу на момент новой гонки будет уже 74, Уоррен – 71, Байдену – 78, Сандерсу – 79.