В Госдуме рассказали, чем грозит Европе воровство российского газа Украиной

Угрозы Киева закачивать предназначенный для Европы российский газ в свои резервуары можно расценить как попытку воровства. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал зампред комитета Государственной думы по международным делам, депутат Алексей Чепа. По его словам, Киев пляшет под дудку США, которым выгодны расторжение газового контракта России с Европой и остановка «Северного потока — 2».

Угрозы Украины

Киев в случае отсутствия транзитного контракта собирается с нового года закачивать российский газ, который предназначается странам Европейского союза, в свои хранилища. Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, без договора сырье будет рассматриваться как принадлежащее неопределенному собственнику. Поэтому на время оформления документов газ останется в украинских подземных резервуарах.

В свою очередь глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит российского газа, если он продолжится в 2020 году без подписания соответствующего договора на условиях Киева, будет считаться «контрабандным».

Под дудку США

В Госдуме такие условия Киева сочли воровством. Угрозы Украины закачивать российский газ в свои хранилища Алексей Чепа назвал шантажом. Он заметил, что российская сторона должна обязательно учесть это и сделать публичное заявление для европейских партнеров для того, чтобы они обратили внимание на заявления со стороны «Нафтогаза».

«Европа должна отреагировать и сделать официальное предупреждение. Сегодня Украина всячески нагнетает обстановку с целью попытки заставить «Газпром» подписать долгосрочный договор на выгодных Киеву условиях. Но это будет невыгодно ни нам, ни многим европейским партнерам. В первую очередь тем, кто участвует в проекте «Северного потока — 2», — пояснил Алексей Чепа.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли продление газового контракта между Россией и Украиной, Алексей Чепа выразил мнение, что он будет продлен, если новый газовый контракт будет отвечать требованиям «Газпрома». Договор не должен мешать «Северному потоку — 2», нарушать интересы России и европейских потребителей. На основании этих требований и должен быть составлен новый газовый контракт, подчеркнул депутат.

Своими действиями Украина ставит Европу в опасное положение, поскольку «Газпром» в целях не допустить конфискацию «Нафтогазом» российского газа может вообще прекратить поставки голубого топлива, как это уже было во время газового конфликта в 2009 году, уверен политик. Тогда Россия полностью прекратила поставки газа Украине и значительно уменьшила объемы для европейских потребителей.

«Украина пытается выставить «Газпром» ненадежным партнером. Киев пляшет под дудку Соединенных Штатов, которым выгодно разрушить газовый контракт и остановить «Северный поток — 2». Чтобы не было поставок в Европу и через украинские ГТС. США плевать на Украину, им на всех плевать. Лишь бы осуществлять поставки сжиженного природного газа из США. Это их главная задача», — заключил Алексей Чепа.

Накануне «Нафтогаз» направил «Газпрому» ответ на его предложение продлить контракт на транзит российского газа. И предложили погасить «долг» России перед Украиной газом. Это заявление в Госдуме назвали абсурдом.