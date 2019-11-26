Трассу под Воронежем превратили в ночную «взлетно-посадочную полосу»

Воронеж, 26 ноября. Трассу под Воронежем оснастили экспериментальной мигающей подсветкой, которая работает по ночам. Водители сравнили дорогу со взлетно-посадочной полосой.

Речь идет об участке трассы P-298 под Воронежем. В ночное время на дороге начинает работать пoдcветкa, которая обозначает paзделительную пoлocу и oбoчины.

Благодаря этому нововведению в темноте водители могут рассмотреть трассу на много сотен метров вперед. Пока подсветка носит экспериментальный характер: ей оснащен участок в два километра.

????️ "Взлётная полоса" на месте дороги появилась в Воронежской области. Участок трассы P-298 в два километра возле села Нижнедевицк оборудовали специальными огнями вдоль всей разметки. Подсветка включается только по ночам. #Россия pic.twitter.com/fFLxMqsgJh — ???????? (@nikhodakov) November 26, 2019

Проезжающие по этой трассе водители и пассажиры активно снимают необычную дорогу на видео. Россияне в шутку окрестили этот участок «взлетно-посадочной полосой».

Будет ли внедряться такая система повсеместно, информации на данный момент нет.

Ранее глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что будущую скоростную трассу Москва — Казань, которую планируют построить к 2027 году, могут в перспективе продлить до Владивостока.