В Госдуме отреагировали на просьбу Сенцова вернуть ядерное оружие Украине

Россия не вернет Украине ядерное оружие, но готова подписать новый договор о мире и сотрудничестве, несмотря на то что старый был расторгнут в одностороннем порядке бывшим президентом Украины Петром Порошенко в 2018 году. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин.

Ранее Олег Сенцов предложил заставить Россию вернуть Украине ядерное оружие, которое было вывезено с ее территории в 1994 году в рамках выполнения положений Будапештского меморандума. Напомним, Сенцов был осужден в России за подготовку террористического акта, но впоследствии вернулся на Украину в ходе процедуры обмена пленными. О том, насколько символично, что именно несостоявшийся террорист требует оружие массового поражения, Федеральное агентство новостей поговорило с депутатом Александром Шериным.

«С какого рожна мы должны его возвращать? — возмутился депутат. — Ни одна союзная республика после 1991 года не получила ядерного оружия, поскольку именно Россия является правопреемницей СССР, взявшей на себя все его обязательства, в том числе долговые».

Парламентарий прокомментировал Будапештский меморандум, на который ссылается осужденный за подготовку теракта украинец.

«Доверять ядерное оружие диким обезьянам мировое сообщество не стало в 1994 году и уж тем более не станет делать это сейчас, пускай Сенцов не рассчитывает, — добавил Шерин. — А Россия несет ответственность перед планетой за ее сохранность, поэтому и взяла на себя тогда «ядерную ношу» СССР».

По его словам, человек, живущий в государстве, на территории которого произошла чернобыльская катастрофа, в принципе не имеет права говорить о желательности наличия у того ядерного оружия.

«По кому он его собирается применять? — спрашивает собеседник ФАН. — Если по Российской Федерации, то у меня плохие новости, ибо тогда Украина в одночасье перестанет существовать как государство. Не скажу, что мы превратим ее в радиоактивный пепел, учитывая близкую родственность нам народа, который живет в этой стране, но их враждебные государственные институты будут в одночасье снесены нами».

Ко всему прочему, добавил парламентарий, у Украины банально нет финансовых возможностей, чтобы взять на баланс ядерное оружие. То же касается и вменяемого военного руководства — его попросту не существует.

«Коротнет у кого-нибудь электрический сигнал в мозгу, и начнут бомбить собственную территорию под предлогом борьбы с сепаратистами, — уверен депутат. — Нет, Украине ни в коем случае нельзя иметь атомную бомбу!»

К тому же иметь собственные «ядерные запасы» стране — вассалу США и не нужно, сказал Шерин. Поскольку украинское руководство подчиняется всему, что им говорят в американском Госдепе, оно может в случае чего рассчитывать на атомную поддержку из-за океана.

«Ядерное оружие имеют только независимые государства. Украина к их числу не относится. Что же касается обеспечений «гарантий территориальной целостности» этой стране, то тут надо сказать, что еще (экс-президент Украины Петр. — Прим. ФАН) Порошенко разорвал с нами договор о мире и сотрудничестве. Этим он лишил свое государство всякого права на подобные претензии в отношении нас. Если (президент Украины Владимир. — Прим. ФАН) Зеленский захочет, мы готовы подписать аналогичный договор на новых условиях».

Подытожив, парламентарий посоветовал поменьше уделять внимания «тому, что говорят на Украине», поскольку зачастую это лишено всякого здравого смысла.

Напомним, Будапештский меморандум — это документ, подписанный 5 декабря 1994 года Россией, США, Украиной и Великобританией. Он гарантирует соблюдение положений Заключительного акта СБСЕ, Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия в отношении Украины как государства — участника Договора, у которого нет ядерного оружия. Согласно Меморандуму, Украина на безвозмездной основе отдала России как правопреемнице СССР все имеющееся на ее территории ядерное оружие взамен на гарантии своей территориальной целостности со стороны других подписавших этот документ стран. Аналогичные соглашения тогда же были заключены с Белоруссией и Казахстаном.