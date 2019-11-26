К посольству Украины в Москве принесли унитазы «в поддержку боевой мощи»

Москва, 26 ноября. Унитазы с надписью «поддержим боевую мощь Украины» принесли к зданию украинского посольства в Москве. Как сообщают СМИ, несогласованный пикет устроили двое мужчин.

Снимки с места акции опубликовал Telegram-канал «Остапа понесло».

«Россияне решили помочь Украине в поддержании боевой мощи и принесли к посольству Украины в Москве гуманитарную помощь», — говорится в подписи к фото.

Как передает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник, сотрудники правоохранительных органов задержали двоих мужчин, устроивших акцию «в поддержку боевой мощи» Киева.

«Оперативники задержали 39-летнего уроженца Молдавии, проживающего в Подмосковье, и 48-летнего москвича, у которых при себе были два унитаза с надписями в поддержку Украины», — сказал собеседник издания.

По его словам, задержанных доставили в отдел полиции. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении.

Напомним, 18 ноября МИД РФ сообщил, что Украине были переданы три корабля, которые были задержаны в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива за провокацию. Позже командующий ВМС Украины, адмирал Игорь Воронченко пожаловался на отсутствие унитазов в возвращенных кораблях. Центр общественных связей ФСБ России в ответ на это сообщил, что все украинские суда были переданы Киеву в исправном состоянии.

Федеральная служба безопасности также опубликовала видеозапись осмотра кораблей ВМСУ во время их передачи украинской стороне. На кадрах видно, что и бронекатера, и буксир были в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.

В ноябре 2018 года «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли в Керченский пролив, стали опасно лавировать и не реагировали на законные требования российской стороны прекратить движение. В результате суда были задержаны и доставлены в Керчь, а члены их экипажей — арестованы. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента Украины. 7 сентября арестованные по делу о провокации в Керченском проливе моряки были переданы Украине в рамках одновременного обмена между Москвой и Киевом задержанными и осужденными лицами.