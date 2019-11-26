Россиянка описала землетрясение в Албании

Москва, 26 ноября. Проживающая несколько лет в столице Албании россиянка по имени Алла рассказала о сильном землетрясении, из-за которого пострадали сотни человек.

Напомним, землетрясение произошло в 03.54 по местному времени 26 ноября. Специалисты зафиксировали толчок магнитудой 6,4 по шкале Рихтера. Известно, что эпицентр землетрясения расположен в 30 километрах к северо-западу от столицы Албании. По данным СМИ, из-за подземных толчков пострадали сотни человек. Информации о погибших к настоящему моменту нет.

Россиянка Алла в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказала, что проснулась около 04.00 утра, когда почувствовала сильные толчки. По ее словам, дом трясло с невероятной силой, был слышен странный гул, гремела посуда.

«Дети, к счастью, не проснулись. В квартире появились трещины на потолке и стенах. После этого люди выбегали на улицу прямо в пижамах, было очень страшно», — рассказала женщина.

Алла вспоминает, что на улице в это раннее утро было много «паникующих и мерзнущих» людей. Отметим, столбик термометра в Тиране тогда поднялся до плюс восьми градусов.

«Детки спали, у нас двое совсем маленьких, мы не хотели их пугать и остались дома, по прошлому опыту уже знаем, что толчки могут повториться, мы просто собрали сумку и теплые вещи — на случай, если придется эвакуироваться», — поделилась Алла, заметив, что это уже второе землетрясение за последние два месяца.

Как сообщили в посольстве России в Албании, информации о пострадавших россиянах не поступало. СМИ сообщают, что землетрясение разрушило несколько жилых домов.