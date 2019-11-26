В Госдуме предложили выдавать детям-сиротам сертификаты на покупку жилья

Москва, 26 ноября. Лицам старше 23 лет, которые включены в реестр детей-сирот и по закону имеют право на получение от государства жилья, предложат выбор между готовой квартирой и сертификатом для самостоятельного приобретения жилья. Об этом рассказал журналистам депутат Государственной думы Борис Гладких.

По словам парламентария, сертификат позволит детям-сиротам приобрести жилье в том месте, где им будет удобно. Он отметил, что на сегодняшний день в ряде регионов РФ собираются построить жилье для сирот в небольших населенных пунктах, где также сложно трудоустроиться.

Он указал на то, что такая инициатива регионов обусловлена тем, что согласно принятому в 2018 году закону, в крупных муниципалитетах с населением от 10 тысяч человек детям-сиротам могут предоставлять в многоэтажных домах не больше 25% квартир. В том случае, если жителей в населенном пункте меньше, то можно заселить в возведенном там доме 100% детей-сирот, пишет «Парламентская газета».

Гладких обратил внимание, что Минпросвещения согласилось с идеей по введению сертификатов.

«Я не претендую на авторство, это может войти в законопроект, который разрабатывают в министерстве», — резюмировал депутат.

Согласно информации ведомства, на начало 2019 года в России были не обеспечены жильем примерно 175 тыс. детей-сирот старше 18 лет.