Сирия новости 26 ноября 19.30: курдские террористы рвутся к Рас аль-Айну, САА атакует террористов в Идлибе

Сирия, 26 ноября. Правительственные силы нанесли удары по позициям боевиков в Идлибе, курдские террористы пытаются прорваться к Рас аль-Айну, США ведут разведку над Идлибом. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: проводят зачистку в провинции Дейр-эз-Зор, нанесли удары по позициям боевиков в Идлибе.

Армия Турции и союзные силы: противостоят курдским боевикам на севере Хасаки, уничтожили туннели террористов РПК в районе Рас аль-Айна.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: противостояли САА на юге Идлиба и севере Хамы.

Курдские вооруженные формирования: атаковали турецкие силы в районе Рас аль-Айна и Абу-Расина.

Международная коалиция: проводит разведывательные полеты над городом Идлиб и окрестностями.

Провинция Алеппо

Мощный взрыв прогремел на севере провинции Алеппо, в городе Африн, который находится под контролем турецкой армии и протурецких сирийских вооруженных формирований.

Телеканал Halab Today сообщает, что взорвалось заминированное такси, припаркованное на улице Ас-Сиясса. Информация о количестве жертв и пострадавших уточняется, новостное агентство Step News сообщает о многочисленных раненых среди мирного населения, предварительно известно о пяти пострадавших.

Ряд источников предполагает, что взрыв мог быть организован курдскими террористами, связанными с РПК. Ранее курдские вооруженные формирования были выбиты из Африна протурецкими силами, и начали подпольную кампанию терактов и нападений против протурецких сил.

Провинция Дейр-эз-Зор

Правительственные силы начали крупномасштабную зачистку в провинции Дейр-эз-Зор, на правобережье Евфрата. Как сообщает новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24), мероприятия по обеспечению безопасности проводятся САА и силами безопасности в городе Табия на востоке провинции.

Провинция Идлиб

Многочисленные пролеты разведывательных самолетов международной коалиции во главе с США замечены над городом Идлиб, а также прилегающими территориями в провинции. Об этом сообщает источник в Twitter (@humamisa).

Между тем Сирийская арабская армия наносит мощные удары по позициям действующих в Идлибе террористических группировок. Под обстрелом артиллерии САА оказались позиции террористов в районе городов Кафр-Саджна, Ат-Тах, Маар-Зита и Маарет-Хурма, сообщает источник в Twitter (@MMCSYR).

Провинция Ракка

Первый гуманитарный конвой в зону турецкой военной операции «Источник мира» вошел на территорию Сирии через пограничный пропускной пункт в Телль-Абъяде, на севере провинции Ракка. Об этом сообщает турецкий источник (@huseyinbozan).

Турция и Россия продолжают осуществлять усилия по стабилизации гуманитарной обстановки на севере Сирии в рамках подписанного в Сочи меморандума. Обе страны неоднократно осуществляли поставки гумпомощи для сирийцев, проживающих в зоне операции «Источник мира».

Провинция Хасака

Ожесточенные столкновения между протурецкими сирийскими формированиями и курдскими боевиками зафиксированы к юго-востоку от города Рас аль-Айн. Как сообщает турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan), наиболее ожесточенные столкновения с террористами РПК идут в районе населенных пунктов Умм аль-Кейф и Рейхания в провинции Хасака.

Агентство Step News сообщает также о столкновениях между курдскими боевиками и протурецкими силами в районе деревни Телль-Вард на севере Хасаки, в районе Абу-Расина.

Между тем армия Турции продолжает искать и уничтожать подземные коммуникации, созданные боевиками террористической «Рабочей партии Курдистана» вдоль всей северной границы Сирии. Как сообщает военный турецкий источник в Twitter (@tcsavunma), очередные туннели были раскопаны и уничтожены в районе Рас аль-Айна. Подземные коммуникации, прорытые курдскими боевиками, использовались для переправки поставленного США оружия на турецкую территорию для использования террористами РПК.