Сбежавший в тропики мундеп Яшин «забивает» на работу с июня

Москва, 26 ноября. Муниципальный депутат Илья Яшин, который в последние месяцы довольно редко появляется на своем рабочем месте в столичном округе Красносельский, настолько устал от прогулов, что решил взять отпуск и «свинтить» в жаркие страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Муниципальная песочница» со ссылкой на свои источники.

По данным авторов канала, Яшин будет в отпуске до 5 декабря. При этом мундеп, начиная с июня, практически не удосуживался приходить на работу.

«У депутата есть все шансы заработать статус самого неуловимого депутата года», — пишет «Муниципальная песочница».

Отметим, что это уже не первое сообщение о «неуловимости» Яшина. В начале 2019 года он завел речь о намерении выдвинуться в Мосгордуму. Тогда многие жители округа Красносельский вспомнили, что Яшин с ними почти не общался, а на обращения в муниципалитет не реагировал. Однако когда нужно было вспомнить о работе, незадачливый мундеп просто выложил на сайте список «достижений», которые он попросту присвоил себе. Так, Яшин попытался представить в качестве своих заслуг внедрение социального такси для жителей округа и ремонт детской горки. Зато муниципальный депутат запомнился провальной инициативой о запрете химических реагентов в зимней Москве. Жители столицы практически не жаловались на соль, а московские специалисты стали в итоге использовать зимой альтернативный вариант.

Также Яшин вспомнил, что он является мундепом на старте своей кампании перед выборами в Мосгордуму. Он запустил руку в муниципальный бюджет для издания собственной газеты и размещал агитационные материалы на сайте округа. Когда попытка Яшина зарегистрироваться в качестве кандидата провалилась из-за поддельных подписей, он сосредоточился на массовых беспорядках и незаконных митингах, пишет Nation News. Остается только надеяться, что после затянувшегося отпуска «неуловимый» мундеп все же решит вернуться к работе.