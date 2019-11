В Госдуме ответили на истерику в США в связи с испытаниями российских С-400 в Турции

Как бы ни возмущались американские «ястребы», Россия будет соблюдать свои интересы, в том числе в военной сфере. Минобороны РФ, возглавляемое Сергеем Шойгу, готово предоставлять и помогать обслуживать отлично себя зарекомендовавшие российские вооружения заинтересованным в этом надежным партнерам. Так в Госдуме отреагировали на истерику США в связи с началом тестовых испытаний в Турции приобретенных у России зенитно-ракетных комплексов С-400.

Комментируя начало тестирования Турцией радиолокационных станций (РЛС) С-400, американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Анкара этим «пересекла красную линию». Американский политик эмоционально назвал действия Турции неуважением к президенту США Дональду Трампу, к Соединенным Штатам и к НАТО. Холлен также заявил, что на Турцию следует наложить американские санкции.

Two weeks after his WH visit, Erdogan is thumbing his nose at Trump, the U.S. + NATO, and crossing another red line on S-400s.



Existing law requires Trump to impose sanctions. Pompeo must also confront Turkey about its latest ‘safe zone’ violations and attacks against the Kurds. https://t.co/vNCbdf8sm6