В Госдуме ответили на истерику в США в связи с испытаниями российских С-400 в Турции

Как бы ни возмущались американские «ястребы», Россия будет соблюдать свои интересы, в том числе в военной сфере. Минобороны РФ, возглавляемое Сергеем Шойгу, готово предоставлять и помогать обслуживать отлично себя зарекомендовавшие российские вооружения заинтересованным в этом надежным партнерам. Так в Госдуме отреагировали на истерику США в связи с началом тестовых испытаний в Турции приобретенных у России зенитно-ракетных комплексов С-400.

Комментируя начало тестирования Турцией радиолокационных станций (РЛС) С-400, американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Анкара этим «пересекла красную линию». Американский политик эмоционально назвал действия Турции неуважением к президенту США Дональду Трампу, к Соединенным Штатам и к НАТО. Холлен также заявил, что на Турцию следует наложить американские санкции.

Two weeks after his WH visit, Erdogan is thumbing his nose at Trump, the U.S. + NATO, and crossing another red line on S-400s.



Existing law requires Trump to impose sanctions. Pompeo must also confront Turkey about its latest ‘safe zone’ violations and attacks against the Kurds. https://t.co/vNCbdf8sm6 — Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) November 25, 2019

Требования Соединенных Штатов к Турции избавиться от российских С-400 — это политика выкручивания рук, которую Вашингтон готов использовать даже со своими союзниками, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Однако, по мнению парламентария, времена, когда даже страны НАТО безропотно смотрели США в рот, давно прошли.

«Все это, конечно, дело Турции как суверенного государства, — отметил политик. — Вместе с тем, мы видим: Турция осознала, что времена политики заглядывания в рот Соединенным Штатам прошли. На наш взгляд, очень хорошо, что даже в странах НАТО это начинают осознавать».

По словам Швыткина, российские С-400 в соотношении цена—качество значительно превосходят западные аналоги, в том числе американские.

«Так что выбор Турции в пользу российских комплексов вполне закономерен, и это нас, безусловно, устраивает, — отмечает собеседник ФАН. — В то же время секретные военные технологии наше Минобороны, конечно, никому не передает. Все наши военные секреты остаются у нас. Но взаимовыгодное сотрудничество в военной сфере с Турцией продолжится. Тут есть обоюдный интерес — это выгодно как Турции, так и России. Так что мы приветствуем действия Турции по оснащению своей противовоздушной обороны российскими комплексами С-400 и приветствуем начало испытаний».

СМИ сообщают, что турецкие военные начали испытания купленных у России ЗРК С-400. В ходе испытаний, которые проводятся недалеко от Анкары, турецкая сторона проверит связь при помощи РЛС между ЗРК и самолетами.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о новой технике, которую покажут на параде Победы 9 мая 2020 года. По словам Шойгу, в этот знаменательный день по Красной площади пройдет военная техника, которая до этого ни разу не принимала участие в парадах: боевые машины «Армата» и «Курганец-25», ЗРС С-300В4 и С-350, зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО», бронированные автомобили «Тайфун» и другие новейшие вооружения.

Всего в параде Победы по главной площади страны пройдут более 14 тысяч человек, а также около 300 единиц военной техники и вооружений. В праздничном авиашоу примут участие более сотни единиц авиатехники. Также в параде примут участие иностранные воинские подразделения.