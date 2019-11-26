Москва, 26 ноября. Российский певец Николай Басков открыто поддержал коллегу Софию Ротару, которую раскритиковали из-за возможного возвращения в Россию с концертами. О своей позиции Басков рассказал в аккаунте в Instagram.
Как уточнил артист, музыка должна быть вне политики. Он назвал происходящее вокруг Ротару некрасивым. По мнению Баскова, Ротару является великой певицей, так как отдала творчеству полвека, и на ее песнях выросло несколько поколений.
Очень многие украинские артисты сегодня выступают в России, получают российские национальные премии. Мы их всех искренне любим, уважаем, поддерживаем, голосуем за них, дружим с ними и всегда им рады. Ну это же чистая правда! Без модного слова толерантность скажу, что музыка вне политики. И то, что сейчас происходит в информационном поле вокруг @sofiarotaru.official Софии Ротару, это, по меньшей мере, некрасиво! Она поистине Великая певица, человек почти полвека отдал музыке, публике, на её хитах выросло несколько поколений. И что происходит сейчас? Открытая травля, если всё своими именами называть прямо. Кажется, будто загоняют за флажки. Не знаю, кто это всё начал, но читать пышущие ненавистью статьи и комментарии в адрес Софии Михайловны мне неприятно. Хорошо ли проверили факты? Не думаю. Но прямо уничтожить готовы. Нельзя так, неправильно! ! Я лично горжусь, что пел с ней на одной сцене, что живу с такой Легендой в одно время и очень надеюсь ,что она ,несмотря ни на что , приедет на Песню Года и не только !!! #софияротару #музыкавнеполитики
Басков заступился за Ротару, решившую выступить в России.
«Что происходит сейчас? Открытая травля, если все своими именами называть прямо. Кажется, будто загоняют за флажки», — подчеркнул он.
Как уточнил Басков, читать «пышущие ненавистью» статьи о Ротару ему неприятно. Он выразил надежду, что Ротару все же выступит на «Песне года».
Ранее сестра Ротару Лида заявила, что певица якобы финансировала украинскую армию и отправляла силовикам банки с вареньем. Продюсер певицы Сергей Лавров подчеркнул, что это выдумка желтой прессы.
Напомним, что Ротару в этом году может вновь выступить в России. Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин полагает, что Ротару выступает не столько ради денег, сколько ради своих фанатов. Он убежден, что певица любит Россию, однако стала заложницей украинской политики.