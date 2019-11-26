Москва, 26 ноября. Российский певец Николай Басков открыто поддержал коллегу Софию Ротару, которую раскритиковали из-за возможного возвращения в Россию с концертами. О своей позиции Басков рассказал в аккаунте в Instagram.

Как уточнил артист, музыка должна быть вне политики. Он назвал происходящее вокруг Ротару некрасивым. По мнению Баскова, Ротару является великой певицей, так как отдала творчеству полвека, и на ее песнях выросло несколько поколений.

Басков заступился за Ротару, решившую выступить в России.

«Что происходит сейчас? Открытая травля, если все своими именами называть прямо. Кажется, будто загоняют за флажки», — подчеркнул он.

Как уточнил Басков, читать «пышущие ненавистью» статьи о Ротару ему неприятно. Он выразил надежду, что Ротару все же выступит на «Песне года».

Ранее сестра Ротару Лида заявила, что певица якобы финансировала украинскую армию и отправляла силовикам банки с вареньем. Продюсер певицы Сергей Лавров подчеркнул, что это выдумка желтой прессы.

Напомним, что Ротару в этом году может вновь выступить в России. Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин полагает, что Ротару выступает не столько ради денег, сколько ради своих фанатов. Он убежден, что певица любит Россию, однако стала заложницей украинской политики.