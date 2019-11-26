В Госдуме хотят разрешить россиянам работать в новогодние каникулы

Москва, 26 ноября. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил разрешить россиянам работать в новогодние каникулы.

Первым эту идею озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Нилов, представляющий эту политическую силу в Госдуме, отметил, что это «разумное предложение».

«Сделать обязательные выходные 31 декабря и 1—3 января, — пояснил он, — а остальные дни каждый гражданин смог бы использовать по своему усмотрению».

Он отметил, что компенсировать работу в праздники россияне могли бы дополнительными днями к отпуску или получением денежной компенсации, передает Ura.Ru.

Нилов подчеркнул, что обсуждение вопроса работы и отдыха в новогодние каникулы идет уже давно. Депутат пояснил, что некоторые жители страны хотят провести это время с семьей, а другие готовы выйти на работу.

«Нужно учитывать желание тех и других и придумать такую оптимальную схему», — заключил он.

Ранее Роструд объяснил правила продления новогодних каникул за счет отпуска. В ведомстве отметили, что сотрудник может уйти в отпуск в любое время, в том числе и с 9 января, если это было заранее прописано в графике или проговорено с работодателем, передает RT.