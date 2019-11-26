Песков опроверг подготовку встречи по возможному введению санкций против спортсменов РФ

Москва, 26 ноября. Администрация президента не собирается проводить круглый стол по обсуждению вопросов, связанных с возможным введением исполкомом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рестрикций против российских спортсменов.

«Нет. Это не так», — передает ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

По данным издания, так пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос, готовится ли в Кремле круглый стол с участием глав спортивных федераций по возможному введению исполкомом ВАДА антироссийских санкций.

Напомним, ранее комитет ВАДА по соответствию рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Следующее обсуждение статуса российского учреждения должно пройти 9 декабря. РУСАДА уже признавалось не соответствующим кодексу ВАДА осенью 2015 года из-за допингового скандала в российском спорте. Это привело к лишению организации ее статуса, который был восстановлен только в 2018 году.