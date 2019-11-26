Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

В Госдуме объяснили, как чипирование может спасти жизни потерявшихся домашних животных

47
0 Оставить комментарий

В Госдуме объяснили, как чипирование может спасти жизни потерявшихся домашних животных

Москва, 26 ноября. Закон об обязательном чипировании домашних животных необходим: эта процедура может спасти жизни потерявшихся питомцев. С таким мнением выступил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Он отметил, что сейчас найти пропавшего питомца почти невозможно и в поисках хозяин животного может рассчитывать только на себя.

«В такой ситуации в лучшем случае животное закончит жизнь в приюте. Но чаще всего служба отлова без церемоний «прервет его страдания», — пояснил Бурматов в комментарии телеканалу «360».

По мнению парламентария, поиски пропавших домашних животных осложняет отсутствие в стране единой базы питомцев. В чипе же содержатся все необходимые данные владельца, чтобы «потеряшку» могли вернуть домой, объяснил депутат. Кроме того, благодаря чипу можно будет привлечь к ответственности нерадивых хозяев, которые, например, выбрасывают домашних животных.

Ранее стало известно, что в России могут ввести обязательную маркировку домашних животных с помощью чипов и татуировок. Минсельхоз РФ подготовил соответствующий законопроект. Инициатива позволит создать в России систему учета и идентификации домашних животных. В список войдут крупный и мелкий рогатый скот, собаки, кошки и другие питомцы.

infox - new
Источник: телеканал «360»
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров