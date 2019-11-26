Роструд предупредил россиян о мошенниках, рассылающих фальшивые штрафы

Москва, 26 ноября. Мошенники придумали новую преступную схему, которая предполагает рассылку поддельных постановлений о штрафах от имени трудовых инспекций. Об этом предупредили сотрудники Федеральной службы по труду и занятости.

В Роструде подчеркнули, что работодатели начали получать фальшивые постановления о назначении административного наказания и требования уплатить административный штраф «за якобы выявленные нарушения от имени государственных инспекций труда».

Специалисты федеральной службы призывают работодателей внимательно относиться к получаемой информации и изучать реквизиты и отправителя, и получателя.

Заместитель руководителя ведомства Ивана Шкловца объяснила, что если есть сомнения в правильности полученного требования об уплате административного штрафа, то лучше обратиться в инспекцию труда в своем регионе для уточнения всей необходимой информации.

Напомним, ранее сообщалось, что мошенники придумали новую преступную схему, которая предполагает рассылку поддельных постановлений о штрафах от имени трудовых инспекций. Эксперт в области информационной безопасности, ученый-криминалист Виталий Вехов объяснил, что клиенты должны быть максимально аккуратными при совершении любых финансовых операций с картами. В беседе с Федеральным агентством новостей он отметил, что мошенники всегда рассчитывают на невнимательность клиентов.