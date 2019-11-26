Турция провоцирует эскалацию в своих интересах и действует незаконно — эксперт

Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало доказательство поставки боевиков в Ливию со стороны Турции — на позициях так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА) обнаружили документы сирийского боевика.

Согласно данным в найденных документах, мужчина был членом группировки «Лива Аль-Умма», которая была в составе Свободной сирийской армии (ССА). Находка принадлежала некому Ясину Абу Убейде — судьба боевика неизвестна. Предположительно он потерял документы, когда спешно покидал позиции.

«Турция провоцирует эскалацию в своих интересах и действует незаконно. Во-первых, это вмешательство во внутренние дела суверенного государства и здесь налицо факт. Причем речь идет о том, что для международного сообщества сейчас важна локализация и прекращение конфликта (в Ливии сейчас проводится антитеррористическая операция против исламистов — Прим. ФАН), а появление здесь новых вооруженных боевиков, естественно, приводит к эскалации конфликта. Это действия, которые не должны происходить. Турция должна понимать всю степень ответственности за подобного рода действия», — считает политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов.

По мнению эксперта, турецкому правительству, которое в настоящий момент вовлечено в активный диалог с Россией на Ближнем Востоке, необходимо более серьезно подходить к своей стратегии в отношении Ливии и опираться на опыт своих авантюрных действий в Сирии, которые уже принесли Турции серьезные сложности.

«Я думаю, Турции стоит остановиться и прекратить оказывать поддержку тем или иным радикальным силам, спонсировать их, перебрасывая наемников и вообще включаться в те или иные конфликты. Для самой Турции все это влечет серьезные издержки не только в Ливии, но также на Ближнем Востоке в целом и во внутриполитической ситуации в стране», — утверждает Владимир Шаповалов.

Политолог напомнил, что в Турции сейчас хватает сложностей в сфере экономики и геополитики; и наряду с этим то, чем турецкое правительство занимается в Ливии, является прямым нарушением международного права и очень неосмотрительными шагами с точки зрения внешней политики.

«Ситуация хаоса и нестабильности, борьбы разных сил в Ливии способствует росту террористических угроз, поскольку и на стороне признанного (легитимно созданного иностранцами – Прим. ФАН) правительства Ливии (так называемое ПНС – Прим. ФАН), к сожалению, воюют террористы-боевики; и в самой Ливии есть базы запрещенных в России террористических организаций. Страны Европы и Ближнего Востока активно вовлечены в ливийскую междоусобицу, в том числе и Турция, которая, по сути, на полях ливийского государства ведет борьбу за сферы своего влияния и стремится взять Ливию под контроль. Это не может не беспокоить, потому что фактически речь идет о перетекании боевиков из Сирии, где постепенно прекращаются военные действия, в Ливию. То есть ликвидация одного очага напряженности приводит к тому, что усиливается напряженность в других районах на других территориях», — заключил Шаповалов.

Ранее издание Аddresslibya публиковало документы, подтверждающие, что сотрудники турецкого мухарабарата и турецкого министерства обороны получили ранения в оккупированном ПНС городе Триполи. Согласно авианакладной медборта ливийских авиалиний и данных в загранпаспортах пострадавших, известно, что гражданин Турции Дедесан Хасан Ялдыз с апрельской ливийской визой имеет должность механика. Второй пострадавший турок Атилла Акджун получил визу в посольстве Турции в Триполи с профессией фермера.

Согласно предоставленным документам с медицинского борта ливийских авиалиний раненых перевозили на следующий день после того, как были нанесены удары по укрепрайонам и складам с ракетами для турецких БПЛА в военной части аэродрома Митига.

Федеральное агентство новостей также неоднократно писало о контактах, которые ПНС поддерживает с Турцией. Последняя незаконно поставляет «правительству» в Триполи не только оружие и боеприпасы, но и сирийских исламистов. Соответствующие доказательства многократно публиковались в СМИ, а также подкреплялись заявлениями представителей Временного правительства в Тобруке и Ливийской национальной армии (ЛНА).

В ходе одного из допросов пленный боевик подтвердил, что ПНС получает от Турции не только оружие, бронемашины и снаряжение, но и боевиков-джихадистов из Сирии для того, чтобы те воевали против войск Халифы Хафтара.