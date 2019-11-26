Москва, 26 ноября. Ученые Женевского университета совместно с американскими коллегами выяснили, что плохие сны помогают человеку «тренировать» нервную систему. По их словам, это помогает подготовить психику к нормальной реакции на возможные стрессовые обстоятельства в реальной жизни.

Ученые рассказали о пользе страшных снов. Как считают специалисты, сны можно использовать в качестве терапевтического метода для избавления от состояния тревоги у пациентов. По данным издания Human Brain Mapping, эксперты привлекли к эксперименту 18 человек. С помощью электроэнцефалограммы ученые вычислили активность различных участков мозга во время сна. Анализ данных показал, что за ощущение страха во время сна отвечают островковая доля и передняя поясная кора головного мозга.

Островковая доля влияет на оценку эмоций при ощущении страха. Ученые добавили, что передняя поясная кора помогает подготовить организм к реагированию на угрозу.

Как пишет «Газета.ru», во втором эксперименте специалистов приняли участие 89 человек. Ученые пришли к выводу: чем сильнее страх у человека во время сна, тем меньше активируются островковая доля и поясная кора.

Ранее ученые из Японии выяснили, каким образом работает механизм забывания снов и какие сны остаются в памяти человека. Они проделали опыты на мышах. Эксперименты показали, что клетки, продуцирующие меланин-концентрирующий гормон (МСН), отвечающий за аппетит человека и участвующий в регуляции фазы быстрого сна, помогают также мозгу забывать несущественную информацию.

Специалисты считают, что во время сна мозг перерабатывает полученную в течение периода бодрствования информацию, отправляя важное в долговременную память и стирая ненужное. В ходе исследования стало понятно, каким именно образом работает этот механизм.

Ученые активировали группу МСН-клеток в мозге мышей, после чего те не смогли узнать ранее изученное, тогда как «неактивированные» мыши хорошо все помнили. В другом случае, когда нейроны МСН были «отключены» на время сна, мыши показали хорошие результаты в ходе тестирования на память.