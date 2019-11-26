Врач объяснил, почему опасно совмещать спорт и курение

Москва, 26 ноября. Мнение о том, что занятия спортом нейтрализуют вред организму от курения, ошибочно, заявил врач-психотерапевт Валерий Лыков.

Исполняющий обязанности заведующего Центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей МНПЦ наркологии столичного департамента здравоохранения рассказал, почему совмещать курение и спорт опасно для здоровья. Лыков отметил, что эти два занятия оказывают на организм человека противоположные эффекты.

Физические нагрузки укрепляют тело, а также улучшают состояние суставов и мышц. Спорт также активизирует обменные процессы. В свою очередь курение все эти процессы тормозит.

«У многих возникает предположение, что если заниматься спортом, то упражнения будут нейтрализовать вредное действие от никотина, никаких ухудшений не наступит, — приводит слова врача агентство городских новостей «Москва». — Это опасное заблуждение».

Лыков отметил, что при совмещении курения и занятий спортом нагрузка на органы дыхания и сердце значительно увеличивается.

«У заядлого курильщика сосуды сужаются, а при упражнениях нагрузка на сердце увеличивается, — констатировал он. — Таким образом, шансы на получение сердечно-сосудистых заболеваний только возрастают».

Специалист также обратил внимание, что из-за дыма сигарет организм чувствует себя угнетенным, а недостаток кислорода только усиливает стресс.

Ранее врач-диетолог отметила, что проблемы с весом появляются у отказавшихся от курения людей в том случае, если они не справились с так называемым синдромом отмены.