Минобороны РФ показало кадры запуска «Союза-2.1в» с космодрома «Плесецк»

Архангельск, 26 ноября. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космическим аппаратом произведен с космодрома «Плесецк» в Архангельской области. Об этом сообщает во вторник пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Военное ведомство показало на видео пуск «Союза-2.1в», произведенный боевым расчетом космических войск ВКС России.

В пресс-службе оборонного ведомства ранее сообщили, что ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в» благополучно вывела на расчетную орбиту космический аппарат.

Напомним, запуск ракеты прошел в понедельник, 25 ноября, в 20.52 (по московскому времени) с космодрома «Плесецк». На данный момент космический аппарат принят на управление сухопутными средствами ВКС РФ. Отмечалось, что с ним установлена и поддерживается стабильная связь, вся бортовая аппаратура функционирует в штатном режиме.

Во время нахождения на целевой орбите космический аппарат будет осуществлять наблюдение за другими отечественными спутниками, а также производить фото- и видеосъемку поверхности планеты.

Напомним, летное тестирование «Союза-2» на космодроме в Архангельской области началось 15 лет назад. За это время было проведено 38 пусков ракет «Союз-2» различных этапов модернизации.