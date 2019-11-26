Американцы возмутились школьным домашним заданием с «толстой» девочкой

Вашингтон, 26 ноября. Жительница американского штата Кентукки Лорел Ли Льюис возмутилась школьным домашним заданием, которое должна была выполнить ее дочь. Учащимся дали листок с изображением двух девочек и предложили обвести «толстую», рассказала американка на своей странице в Facebook.

«Они могли бы нарисовать маленького щенка и большого щенка или что-нибудь еще, кроме человека», — написала женщина.

Лорел Ли Льюис подчеркнула, что взрослые тяжело переживают, когда их стыдят за фигуру, а дети — тем более. Американка напомнила, на телевидении и в прессе и так пропагандируется определенный образ женщины.

«Мы отправляем наших детей в школу в надежде, что их не будут запугивать или дразнить. Но когда ваш ребенок приходит домой с этим, это заставляет вас задаться вопросом, чему их учат в школе», — возмутилась жительница США.

В комментариях пользователи социальной сети поддержали женщину.

«Это ненормально!» — написал Billie Massey.

«Стыдно за них!» — возмутилась Nancy Caldwell.

«Унизительно. Я бы обратилась к президенту США, чтобы он разобрался с этой школой», — прокомментировала Trena Nolan Hill.

Однако нашлись американцы, которые не увидели в картинке ничего предосудительного.

«Я не вижу проблемы. Если ты толстый, то ты и есть толстый. С этим не поспоришь», — считает Shelby LeppekI.