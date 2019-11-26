Сын актера Марьянова подал иск на 30 млн рублей к реабилитационному центру «Феникс»

Москва, 26 ноября. Сын российского актера Дмитрия Марьянова подал гражданский иск на 30 миллионов рублей в отношении главы реабилитационного центра «Феникс» в Подмосковье Оксаны Богдановой. Об этом рассказала адвокат Виктория Крылова.

В реабилитационном центре «Феникс» умер отец Даниила Марьянова. Адвокат перед заседанием суда сообщила, что еще в ходе предварительного следствия был заявлен иск на указанную сумму.

«Вся сумма будет потрачена на благотворительные нужды, на благие дела. Либо это будет благотворительный фонд, либо детские дома, как решит Даниил Марьянов», — заявила Виктория Крылова, отметив, что, когда произошла трагедия, Даниил был уверен, что его отец находится на гастролях.

Отметим, в отношении Богдановой возбуждено уголовное дело по статьям 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека») и 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Во вторник Лобненский городской суд Московской области начнет рассмотрение уголовного дела по существу.

Согласно информации СК РФ, в период с 6 по 15 октября 2017 года Марьянов был в реабилитационном центре «Феникс». Он в конце своего пребывания в учреждении неоднократно жаловался на плохое самочувствие, о чем сообщали Богдановой сотрудники центра. Однако она запретила вызывать медиков. Скорую помощь позже вызвал другой пациент учреждения, но было уже поздно — актер скончался в больнице. Причина смерти Марьянова — сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.