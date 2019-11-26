Военный обозреватель назвал главный страх США

Москва, 26 ноября. «Главным страхом» США является увеличение числа стран, обладающих ядерным оружием. С таким мнением выступил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

По его мнению, и США как «главарь» НАТО, и все руководство Североатлантического альянса больше всего боятся появления ядерных держав и прилагают все усилия, чтобы этого не произошло.

«Далеко за примерами ходить не надо. Это и Северная Корея, и Иран, против которых те же Соединенные Штаты ведут яростную борьбу, стараясь не допустить появления у этих стран «ядерного меча», — сказал Виктор Баранец в беседе с изданием «ПолитРоссия».

По его мнению, Украина не будет обладать ядерным оружием, так как это может вызвать «цепную реакцию»: страны Европы также могут заявить о желании иметь такие вооружения, и тогда «случится то, чего США даже в самом страшном сне не видели».

Баранец выразил надежду, что в будущем международное сообщество сможет вернуться к решению вопроса ядерного урегулирования. По его мнению, «мир сумеет договориться» о необходимости «перестать плодить ядерные страны», когда пройдет «период ядерного одурения».

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Париж и Лондон не намерены заключать договор с Россией и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). По его словам, страны предприняли односторонние сокращения, однако «на договорной основе продолжать этот процесс они вовсе не собираются». Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков ранее утверждал, что дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений невозможно без участия Великобритании и Франции. Срок действия договора СНВ-3 истекает в феврале 2021 года.

Соглашение было подписано в 2010 году Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, которые на тот момент занимали посты президента РФ и президента США соответственно, и вступило в силу в 2011 году.