Малышева рассказала о профилактике «болезни Заворотнюк»

Москва, 26 ноября. Известный российский теле-доктор Елена Малышева дала советы по профилактике заболевания звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк.

Интересно, что официальных данных о том, с каким страшным недугом борется актриса, по-прежнему нет. Ни лечащие врачи, ни близкие звезды не подтвердили, что у Анастасии якобы выявили неоперабельную опухоль головного мозга. Тем не менее это не остановило Малышеву, и она не оставила зрителей своей передачи без рекомендаций о том как можно избежать «болезни Заворотнюк».

По словам Малышевой, как правило, на ранних этапах рак мозга крайне сложно выявить, и его диагностируют уже на поздних стадиях. Однако, по ее словам, если внимательно следить за состоянием своего здоровья, можно снизить риск несвоевременного диагностирования онкозаболевания.

«Во время сдавливания мозга у пациентов появляются заметные изменения в носогубных складках. Вдобавок, опухоль можно выявить по проблемам с отдельными функциями организма и речью», — пояснила Малышева.

Эксперт подчеркнула, что практически любое заболевание можно вылечить на начальном этапе, главное — регулярно проходить обследование и не пытаться самому ставить себе диагнозы. Принцип «зачем мне врач, если есть Wi-Fi» ни к чему хорошему не приводит.

Сообщения о серьезном заболевании Заворотнюк начали появляться в СМИ еще в августе. Ряд изданий сообщил, что у «прекрасной няни» якобы диагностировали раковую опухоль мозга. Ажиотаж в СМИ вокруг болезни актрисы подогревался молчанием ее родных. В итоге семья так и не подтвердила, что у Анастасии рак мозга, сообщив только, что она действительно проходит лечение.

Поклонники актрисы, ее коллеги и деятели российского шоу-бизнеса очень переживают за артистку, предлагают помощь. Однако близкие принимают ее не от всех. В числе таких оказался продюсер Иосиф Пригожин. После этого отвергнутый бизнесмен заявил, что больше не будет стучаться в закрытые двери.