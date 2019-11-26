В Тбилиси у здания парламента продолжаются массовые акции протеста

Тбилиси, 26 ноября. Несколько сотен человек продолжают акцию протеста против лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили у стен здания грузинского парламента в центре столицы, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей с места событий утром 26 ноября.

Боковые подходы к парламенту перекрыты автобусами и полицейскими, вооруженными щитами. Протестующие собрались у одного из боковых входов. Пока акция протеста проходит довольно мирно — никаких столкновений с полицией. Однако определяющей станет работа парламента. Во вторник, 26 ноября, в парламенте день пленарного заседания.

Кроме того, протестующие установили палатки у парламента. Ранее участники акции надеялись, что таким образом депутаты не смогут попасть в здание.

Вечером проспект Руставели уже был заблокирован. Движение по нему не осуществлялось.

Неделю назад оппозиция Грузии пыталась блокировать парламент, однако спецназ МВД, не оставшись в стороне, атаковал демонстрантов. Протестующие были обстреляны газовыми гранатами и водяными пушками. При этом накануне вчерашней акции протеста лидеры оппозиции встретились с послами Франции, Италии, Германии и Великобритании, заручившись их поддержкой.

Нынешние демонстрации начались в грузинской столице 14 ноября после решения парламента не принимать поправки о переходе с 2020 года со смешанной на пропорциональную систему парламентских выборов.

При этом еще в июне лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили публично пообещал, что с 2020 года Грузия перейдет на пропорциональную избирательную систему с нулевым избирательным барьером для партий. Но парламент парламент под его контролем отказался от этого решения, был спровоцирован серьезный скандал.