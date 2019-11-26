Казахстан назвал два сценария присоединения к «Силе Сибири»

Нур-Султан, 26 ноября. Казахстан рассматривает возможность присоединения к проекту газопровода из РФ в КНР «Сила Сибири». Об этом заявил журналистам во вторник первый заместитель министра энергетики республики Махамбет Досмухамбетов.

Присоединившись к газопроводу, Нур-Султан надеется газифицировать объекты Восточно-Казахстанской области. Свое месторождение голубого топлива в этом регионе маленькое и не позволяет закрыть потребности всей области.

По словам Досмухамбетов, есть «два сценария присоединения Казахстана к проекту», сообщает ТАСС.

«Первый будет возможен, если Россия соберется возводить «Силу Сибири — 2» через территорию республики, второй — подключение к газотранспортной системе (ГТС) в районе Барнаула», — объяснил он.

Он также обратил внимание на то, что проект находится лишь на стадии изучения и переговоров.

Возведение газопровода «Сила Сибири» началось пять лет назад. На данном этапе проект завершен, торжественный запуск состоится 2 декабря текущего года.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин примет участие в открытии «Силы Сибири» через телемост.

В 2015 году Москва и Пекин подписали соглашение об условиях поставок газа по «западному маршруту» с месторождений Западной Сибири — газопроводу «Сила Сибири — 2».